ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo la Giornata internazionale dell’infermiere e non possiamo non dedicare un pensiero e un sentito ringraziamento a chi ogni giorno dedica la propria vita all’assistenza ai più fragili. Durante la lotta al Covid sono stati chiamati “angeli della pandemia”, ma al di là della retorica abbiamo un enorme debito di riconoscenza verso chi ha fatto così grandi sacrifici per il bene della collettività, per la salute del Paese”. Così su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte.

“Ora, però, dobbiamo dimostrare di avere imparato la lezione. Non possiamo più permettere che questi preziosi professionisti operino senza salari adeguati, con turni massacranti a causa della carenza di personale e sotto la minaccia dell’aggressione fisica, che troppo spesso li colpisce nei nostri ospedali – aggiunge -. Ora bisogna dare loro quello che meritano: più assunzioni, più sicurezza e salari più alti”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).