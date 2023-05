Sono stati completati i primi lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza della SP 75 “Montemaggiore” a Monte San Pietro. La strada ha riaperto al transito oggi alle 8.

La strada era stata chiusa al km 5+500 in località Loghetto a causa del maltempo dei giorni scorsi.

Rimangono ancora chiuse per danni gravi la SP 59 “Monzuno”, chiusa al km 2 per frana a monte di Vado e nell’imolese la SP 34 “Gesso” chiusa in vari tratti.