”Mafia, cinema e rappresentazione televisiva” al centro della terza giornata di Noicontrolemafie 2023, il Festival della legalità promosso da ben 12 anni dalla Provincia di Reggio Emilia insieme a 29 Comuni e la Regione, con la direzione scientifica di Antonio Nicaso. Dal Padrino a Gomorra, da Mare fuori ai Cento passi – ma i primi film muti, negli Stati Uniti, risalgono addirittura agli anni Trenta del secolo scorso – tanta la produzione cinematografica e televisiva al centro dell’incontro che questa mattina ha coinvolto un centinaio di studenti di Chierici, Filippo Re, Galvani e Scaruffi di Rivalta.

Dopo i saluti del consigliere provinciale Andrea Barozzi, l’attore e autore teatrale Alessandro Gallo di Caracò ha condotto il dibattito che ha coinvolto Monica Zapelli, sceneggiatrice e premio David di Donatello 2001 per il film “I cento passi” e – in videocollegamento – Maria Franco, per oltre trent’anni docente nel carcere minorile di Nisida che ha raccontato la sua esperienza (e le speranze dei ragazzi) oltre le sbarre, e lo sceneggiatore napoletano Angelo Petrella.

Con una avvertenza, ribadita dal direttore scientifico di Noicontrolemafie Antonio Nicaso nella sua introduzione: “Film e serie tv sono rappresentazioni delle mafie, non documentari o ricostruzioni storiche: sono finzioni e quello che dobbiamo capire è che per conoscere le mafie non possiamo fare affidamento sulle fiction che entrano nelle case di tutti, senza fare distinzioni di ceto sociale o di preparazione culturale – ha detto – La Napoli senza sole di Gomorra non è la Napoli che ho conosciuto io ai tempi di Siani, ma è giusto che lo sceneggiatore abbia questa possibilità. Non dobbiamo censurare film e fiction, ma inquadrarli nella giusta ottica: sono una rappresentazioni della realtà, non la realtà, per comprendere la quale bisogna leggere libri di storia e giornali”.

Domani, sabato (ore 10, aula magna Manodori dell’Università in viale Allegri), gran finale di Noicontrolemafie 2023: dopo il saluto del presidente della Provincia, Giorgio Zanni, Antonio Nicaso condurrà il dibattito con il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e (in video collegamento) il procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo sul tema “Lotta alle mafie: a che punto siamo?”.