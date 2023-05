Si è tenuta nel pomeriggio al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore la cerimonia di premiazione degli studenti e delle studentesse che hanno ottenuto i migliori risultati nella fase regionale dei Giochi della Chimica 2023, tenutasi il 29 aprile scorso.

I Giochi della Chimica sono una manifestazione a carattere nazionale rivolta a tutti gli studenti e studentesse che frequentano gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, organizzata dalla Società Chimica Italiana dal 1987, con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’edizione 2023 della manifestazione ha fatto segnare un vero record di partecipazione, con 24.125 partecipanti a livello nazionale. Alla prova di selezione regionale dell’Emilia Romagna, hanno partecipato complessivamente 458 studenti selezionati tra 1.612 che hanno preso parte alle selezioni di istituto.

I Giochi della Chimica prevedono infatti una selezione di istituto (introdotta quest’anno) seguita da tre successive prove a carattere, regionale, nazionale ed internazionale (Campionati Internazionali della Chimica) e prevedono tre classi di concorso distinte, dedicate rispettivamente agli studenti iscritti al primo biennio (Classe A), al triennio non specialistico in Chimica (Classe B) e al triennio specialistico a carattere chimico (Classe C).

La cerimonia di premiazione modenese si è svolta in due fasi. La prima ha visto la consegna da parte del Presidente della Sezione Emilia Romagna della Società Chimica Italiana, Prof. Gianantonio Battistuzzi, dei premi e degli attestati a color che hanno conseguito i migliori risultati nella fase regionale dell’Emilia Romagna dei Giochi della Chimica 2023 in ciascuna delle tre classi di concorso previste. A seguire il Prof. Gianluca Malavasi, Presidente del Consiglio di interclasse in Chimica e Scienze Chimiche di Unimore, ha consegnato un ulteriore riconoscimento agli studenti e alle studentesse provenienti dagli istituti modenesi.

“In qualità di Presidente della Sezione Emilia Romagna della Società Chimica Italiana, faccio i miei più sentiti complimenti ai premiati e alle premiate e ai loro docenti per gli ottimi risultati ottenuti – afferma il Prof. Gianantonio Battistuzzi, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore. – Il numero record di partecipanti di quest’anno conferisce un significato particolarmente rilevante alla cerimonia di premiazione e mi auguro che i premiati e le premiate mantengano viva la loro passione per la Chimica anche una volta terminati gli studi superiori”.

“La preziosa collaborazione della Casa Editrice Zanichelli, del Cinema Raffaello, delle Piscine Dogali, del CUS Mo.Re. e di Unimore – afferma il prof. Gianluca Malavasi docente di Unimore – ci permette di premiare gli studenti e le studentesse modenesi che si sono maggiormente distinti nelle prove di selezione regionali dei Giochi della Chimica 2023. I partecipanti alla cerimonia hanno avuto modo di visitare le moderne strutture didattiche che Unimore mette a disposizione di coloro che frequentano il Corso di Studi in Chimica e il Corso di Studi Magistrale in Scienze Chimiche del nostro Ateneo”.