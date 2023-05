Era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altri reati, ma nella notte fra il 12 ed il 13 aprile scorso è uscito di casa e si è recato presso un esercizio pubblico già chiuso da qualche ora e forzando la porta antipanico è riuscito ad introdursi all’interno rubando 450 euro in contanti e quattro bottiglie di vino di grande valore.

Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia hanno denunciato alla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci il presunto ladro, un 40enne straniero residente a Novellara. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. A seguito dell’evasione la Procura Reggiana ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare, che nel pomeriggio dell’11 maggio è stato eseguito dai carabinieri di Campagnola Emilia i quali hanno condotto in carcere l’uomo.