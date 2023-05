Movimento franoso stamane in località Rocca Santa Maria, nell’omonima via. La frana si è mossa a monte di alcune abitazioni per le quali, in via precauzionale, è stato necessario l’allontanamento dei residenti in attesa di ulteriori accertamenti. In totale sono stati coinvolti 3 nuclei abitativi: due residenti ed una seconda casa. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione e un tecnico del Comune.