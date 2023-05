Il lungo week end azzurro del bowling sorde a Scandiano si è sviluppato fra allenamenti e briefing tecnici coordinati dall’allenatrice Alessandra Morra e dalla Direttrice FSSI Loretta Ciotti, ma la parentesi istituzionale con la visita degli amministratori locali è stato certamente il momento più simpatico ed elettrizzante dell’extra stage.

Dopo aver portato il saluto delle rispettive comunità locali, Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano, Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo ne’ Monti e Daniele Menozzi, Assessore allo Sport del comune di Albinea, hanno raccolto la sfida proposta dalle stesse giocatrici. Indossati i copri-scarpe, scelte le palle più adeguate alle rispettive impugnature ed ascoltati i più essenziali consigli del coach azzurro, Nasciuti, Bini e Menozzi sono scesi in pista per una gara “one -shot”, con un solo tiro a disposizione. Ebbene, il Sindaco di Castelnovo ne’ Monti ha realizzato un clamoroso strike con il primo ed unico tiro che gli ha permesso di vincere la gara e raccogliere festa e complimenti da giocatrici e staff azzurro. A Nasciuti e Menozzi non è rimasto che spareggiare per il secondo posto. Per atlete, tecnici e dirigenti della Nazionale Italiana sono arrivati dalla montagna il Parmigiano Reggiano della Latteria Sociale Fornacione e da Scandiano tanti gadget del Giro d’Italia che hanno colorato di rosa la squadra ed il Central Perk Bowling.

Il raduno delle azzurre a Scandiano è il primo di una serie di quattro che fra maggio e luglio garantiranno opportunità di preparazione alle squadre della Federazione Sport Sordi Italia in vista dei campionati mondiali di Monaco di Baviera in programma dal 1 al 12 Agosto. Il tutto coordinato dal Centro Federale di Castelnovo ne’ Monti nell’ambito del progetto Sport Valley della Regione Emilia-Romagna.