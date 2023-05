“La scomparsa di Stefano Dal Monte Casoni è un grave lutto che sottrae all’arte e alla cultura un’artista a tutto tondo, in grado, insieme a Giampaolo Bertozzi, di reinventare, valorizzare e dare un respiro internazionale alla straordinaria tradizione ceramica di Imola e Faenza”. Sono le parole di cordoglio di Mauro Felicori, assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, per la scomparsa dello scultore Stefano Dal Monte Casoni, morto a 62 anni a seguito di una malattia.

“Le sue sculture – continua Felicori – realizzate insieme a Bertozzi in uno straordinario e longevo sodalizio artistico, rappresentano oggi un salto in avanti di una storia antica, testimoniano la capacità di innovare e di dare uno spessore artistico senza tempo a quell’artigianato straordinario che si è sviluppato nel tempo sul confine tra Emilia e Romagna. E Dal Monte Casoni, pur acquisendo grazie alla sua arte una dimensione internazionale che visto esporre le sue opere a Londra, Parigi, New York, ha sempre testimoniato il suo legame fortissimo con le sue radici e la sua città. Un legame fatto di impegno, attenzioni e donazioni dedicate alla propria terra. Un legame testimoniato anche dalla nascita, nel 2017, del museo Bertozzi & Casoni all’antica Cavallerizza di Sassuolo.

A nome mio, del presidente Bonaccini e di tutta la giunta regionale esprimo quindi profondo cordoglio per la scomparsa di un artista che ha arricchito la cultura e la fama artistica della nostra regione”.