Mercoledì 17 maggio alle ore 17.15 l’Immagine della Beata Vergine di San Luca verrà portata processionalmente dalla Cattedrale alla Basilica di San Petronio, e quindi uscirà sul sagrato in Piazza Maggiore per la tradizionale Benedizione alla Città e all’Arcidiocesi delle ore 18.00 impartita dall’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi, alla presenza delle autorità cittadine. Successivamente l’Immagine sarà portata sul crescentone, al centro di Piazza Maggiore, per ricevere l’omaggio dei bambini e dei ragazzi con l’animazione guidata dal Piccolo Coro dell’Antoniano “Mariele Ventre”.

Giovedì 18, Solennità della Beata Vergine di San Luca, alle ore 10.00 nella cripta della Cattedrale si svolgerà il ritiro del clero diocesano, appuntamento riservato a sacerdoti e diaconi, predicato da padre Luca Zanchi, religioso Sacramentino. Alle ore 11.15 in San Pietro l’Arcivescovo presiederà la Messa col presbiterio ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale.