Una delle ville più belle della Provincia, un giardino fiabesco, due autrici di primo rilievo ed una cena con delitto: ecco gli ingredienti de “Il giallo nel verde”, rassegna letteraria e teatrale che si svolgerà tra i mesi di maggio e giugno nel giardino e all’interno delle stanze di Villa Arnò, maestosa proprietà neoclassica sita in via Vittorio Emanuele II, 50 ad Albinea.

Qui ha sede l’Associazione Arte in Orto APS, la cui mission è diffondere cultura e bellezza, legate principalmente al verde. Da anni l’associazione dedica gran parte del suo tempo alla cura e all’assistenza delle persone fragili attraverso progetti di Ortoterapia, legandosi ad altre associazioni del territorio.

Per sostenere questi importanti progetti e per far conoscere le meraviglie della villa e del giardino, Arte in Orto e la biblioteca Pablo Neruda di Albinea hanno ideato “Il giallo nel verde”, rassegna letteraria in una cornice storica e naturale d’eccezione.

Si partirà il 18 maggio alle 18.30 con Barbara Perna.

Nata a Napoli, è giudice civile dal 1999. Ha lavorato presso i tribunali di Lagonegro, Santa Maria Capua Vetere e Montepulciano. Attualmente è in servizio presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Scrittrice per passione, ha all’attivo due romanzi pubblicati dai tipi di Giunti. Oltre a presentare il suo ultimo libro “Annabella Abbondante, l’essenziale è invisibile agli occhi”, Barbara Perna ci parlerà del cosiddetto “Cosy Crime”, il poliziesco venato di ironia e leggerezza in cui le scrittrici eccellono a dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che alle donne il Giallo sta benissimo.

Si proseguirà il 13 giugno alle 18.30 con Alice Basso, che presenterà il suo nuovo romanzo, in uscita il 12 maggio.

Alice Basso è una scrittrice milanese, trapiantata sulle colline torinesi. Laureata in storia. ha lavorato per diverse case editrici come redattrice, traduttrice e valutatrice di proposte editoriali. Nel tempo libero ama cantare scrivere canzoni, suonare il sassofono e disegnare. Con Garzanti ha pubblicato le avventure della ghost writer Vani Sarca e quelle di Anita, giovane dattilografa negli anni del Ventennio.

Con lei si parlerà di come scrivere un giallo: delle ricerche d’archivio, del reperimento delle informazioni e di come prendono forma vicende che, a partire dalla realtà, si sviluppano poi in modo autonomo.

Il terzo e ultimo appuntamento è fissato per il 20 giugno, quando Villa Arnò spalancherà le sue porte e accoglierà i partecipanti ad una cena con delitto a cura della compagnia teatrale “Il Falco Bianco”. Dalle 20 ci si potrà immergere nelle atmosfere rese celebri da Georges Simenon e Agatha Christie e scoprire che non sempre il colpevole è il maggiordomo.

Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione. Incontri letterari: contributo di 10 € a persona. Cena con delitto: contributo di 50 € a persona.

Il ricavato sarà utilizzato per le attività sociali e i progetti con persone fragili dell’Associazione Arte in Orto APS.

Per informazioni e prenotazioni: ainorto@gmail.com – 347/5636595