E così anche per il 2023, dal 19 al 21 maggio a ModenaFiere torna Play – Festival del Gioco. Quest’anno il programma si amplia arrivando a coinvolgere ulteriori esponenti del mondo accademico e della scienza, oltre a varie zone della provincia.

In occasione di questa 14^ edizione, il Festival amplia i suoi orizzonti organizzando Play in the City: un padiglione dedicato al gioco “diffuso” in città, negli spazi delle Biblioteche e della Galleria Europa del Comune di Modena, oltre che nella cornice prestigiosa della Fondazione San Carlo. Il progetto si basa sul concetto di ibridazione tra gioco e altre discipline, proponendo attività pensate per attrarre e interessare sia le migliaia di appassionati che durante il weekend raggiungono il Festival, sia il pubblico generico in città, curioso di approfondire le relazioni tra gioco e musica, teatro, storia e tanto altro.

Per cui venerdì 19 maggio al BLA – Biblioteca, ludoteca, archivio di Fiorano Modenese (via S. Pellico, 8) all’interno di una delle ludoteche comunali più antiche d’Italia, per l’intera serata potrete provare tante novità ludiche arrivate direttamente da Play, insieme agli amici di Officina Ludica, Balena Ludens e… ospiti a sorpresa! A organizzare l’evento fioranese, che è libero e gratuito e previsto per le ore 21.00, ha contribuito la nuova realtà locale nota come SpezzaCon, che abbiamo ben conosciuto poche settimane fa attraverso la convention ludica all’interno del Castello di Spezzano. Proprio per questo la serata è intitolata SpezzaCon… di notte! Per qualsiasi informazione: ludoteca@fiorano.it oppure luca.busani@fiorano.it.