La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 23 anni ed un cittadino straniero di 27, entrambi residenti in provincia di Modena, gravemente indiziati del reato di detenzione e traffico ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata del 5 maggio scorso, personale della Sottosezione Modena Nord della Polizia Stradale, fermava per un controllo presso il casello di Modena Nord un’autovettura con a bordo i due indagati. I due uomini apparivano da subito in stato di agitazione e fornivano versioni discordanti circa le motivazioni del loro viaggio. All’interno del veicolo gli agenti rinvenivano in un sacchetto di plastica oltre 2 etti di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

All’esito dell’udienza il Giudice per le indagini preliminari convalidava l’arresto applicando ad entrambi gli indagati la misura della custodia cautelare in carcere in conformità alle richieste di questa Procura.