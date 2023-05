La nuova presidente della Fondazione Cresciamo è Cinzia Cornia, già consigliera di amministrazione, insegnante e professoressa, sindacalista e consigliera comunale. Nel Cda al suo posto come consigliera entra l’avvocata Ottavia Malagoli.

Nel corso del Consiglio comunale di oggi, giovedì 18 maggio, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha comunicato le nomine effettuate in questi giorni a seguito delle dimissioni del presidente Mauro Francia, già dirigente del settore Istruzione del Comune di Modena. Francia era stato confermato alla presidenza della Fondazione a maggio dello scorso anno, così come i due componenti del cda Cinzia Cornia e il docente universitario Stefano Neri, a seguito dell’avviso pubblico per la raccolta delle candidature e delle audizioni da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta.

“Ho ritenuto opportuno – ha affermato – nominare la signora Cinzia Cornia quale presidente e la signora Ottavia Malagoli quale nuovo componente del Cda: colgo l’occasione per porgere ad entrambe i miei più sinceri auguri di buon lavoro. E consentitemi – ha aggiunto – di ringraziare pubblicamente il dottor Mauro Francia per il servizio svolto all’interno della Fondazione Cresciamo”.

Il consiglio di amministrazione di Cresciamo è completato dai rappresentanti dei genitori (Andrea Bertani e Sofia Fichi), mentre revisore effettivo è Elena Dondi. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.