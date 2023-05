Esistono storie che finiscono e si dimenticano, altre pare non abbiano mai un punto conclusivo e con forza si ripetono nel tempo, si fanno spazio nel presente e diventano parte di noi. Esistono storie capaci di risvegliare immagini e vissuti. Esistono storie per tutti: bambini, adulti e anziani. Cracrà Punk è una di queste. Sabato 20 maggio alle 17 al Teatro Piccolo Orologio il sipario si aprirà per dare il via alle avventure di burattini che fanno sognare e riflettere.

Lo spettacolo, adatto a partire dai 5 anni e per tutti, è prodotto da Fontemaggiore, scritto e diretto da Gigio Brunello e interpretato da Marco Lucci, si avvale di uno staff d’eccellenza: Marco Lucci e Sig. Formicola – burattini e scene, Mauro Mesina e Kim Hyoung Hui – costumi, Pino Bernabei – luci.

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, 0522-383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.