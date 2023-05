Nella tarda serata di ieri 17 maggio, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, impegnati nell’emergenza maltempo nel controllo e monitoraggio dei fiumi in piena, in quella località Ponte Muratori, nei presi del fiume Panaro, hanno notato una persona in bicicletta aggirarsi con fare sospetto. I suoi spostamenti e l’atteggiamento non è apparso ai militari quello di uno dei numerosi curiosi che si avvicinano a vedere la piena dei fiumi.

Nel procedere al suo controllo, infatti, la persona in sella alla sua bicicletta ha tentato di darsi alla fuga ma, dopo pochi metri, è stato raggiunto e fermato dai militari intervenuti. L’uomo, sottoposto ad accurato controllo, è stato trovato in possesso di 29 grammi di “Hashish” suddivisu in 14 stecche e di due dosi di cocaina.

Il 43enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nella mattinata odierna sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.