La consigliera comunale Barbara Moretti ha lasciato Lega Modena, formazione di cui era vice capogruppo, per costituire il nuovo gruppo consiliare Modena al centro. La variazione, formalizzata nella mattinata di oggi, giovedì 18 maggio, è stata comunicata all’Assemblea durante la seduta dal presidente Fabio Poggi.

Dopo aver ringraziato Lega Modena “per il percorso comune”, la consigliera ha spiegato che la scelta di uscire dal gruppo “è maturata dopo aver riscontrato sensibilità differenti dalla mia su diversi temi: ambiente, urbanistica, sociale, diritti della persona”. Richiamando, quindi, il nome del nuovo gruppo, ha sottolineato come “occorra porre la persona al centro della proposta politica, dedicando tempo ed energie all’ascolto, al confronto, all’informazione e alla formazione dei cittadini per arrivare a scelte consapevoli che riguardino l’intera città e tutti i modenesi. Credo che ciò possa e debba realizzarsi anche attraverso un asse trasversale di forze politiche unite dai temi e dai progetti ancora prima che dai propri simboli. Tra questi assi trasversali c’è anche quello della partecipazione. In questi anni partecipando alle tante assemblee pubbliche a tutti i livelli, ho capito sempre più il grande valore della politica che senza retorica si immerge fra la gente e nei luoghi”.

Alla luce della variazione, Moretti ora ha anche il ruolo di capogruppo. Nelle prossime settimane verrà definita la nuova composizione delle commissioni consiliari.