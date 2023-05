La terza e ultima giornata della quarta edizione del Festival della Giustizia Penale 2023 avrà luogo interamente a Modena domenica 21 maggio, con gli ultimi appuntamenti sul tema di ‘Impresa, lavoro e giustizia’. Tra gli ospiti d’eccezione due ministri, Carlo Nordio, Ministro della Giustizia e Raffaele Fitto, Ministro per il PNRR.

A partire dalle 9.30 al Teatro San Carlo in programma ‘Speciale Legalità, infiltrazioni criminali e crescita economica’, con l’introduzione del Direttore scientifico del Festival Luca Lupària Donati. La mattinata prevede due sessioni e avrà come fulcro il PNRR e la giustizia penale. Durante la prima, ‘PNRR, Giustizia Penale ed economia’, interverranno Renato Finocchi Ghersi, Elisa Francesca Moretti, Pasquale Fimiani e Francesco Centonze; la seconda, ‘Legalità e prospettive di attuazione del Piano di Resilienza. Sfide e opportunità’, avrà come relatori Adelisa Corsetti, Roberto Garofoli, Giovanni Gorno Tempini presidente di Cassa Depositi e Prestiti e il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Interverrà anche Raffaele Fitto, Ministro per il PNRR e gli Affari Europei.

L’intervento conclusivo della rassegna spetterà al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, seguito dai saluti finali di Luca Lupària Donati e Guido Sola, presidente dell’associazione Festival Giustizia Penale Onlus.

Sempre a Modena, alle 12 e alle 13 in programma due sessioni di FGP OFF. La prima, organizzata presso la Fondazione San Carlo e in collaborazione con Play Festival del gioco e Cronosfera, prende il nome ‘Gioco interattivo: Agenzia investigativa’ e si tratta di un gioco interattivo nel quale squadre di cronoindagatori, ossia detective che possono guardare indietro (o avanti) nel tempo – composte ogni volta in modo diverso – si trovano a collaborare per risolvere casi particolarmente spinosi entro un limite di tempo. La seconda, in programma alla Fiera di Modena alle 13, si chiama ‘Speciale: i rischi penali del gioco online’, è in collaborazione con Play Festival del gioco e prevede gli interventi di Giovanni Bacaro – Presidente di Federludo e di Giuseppe Croari e Andrea Lodi del Comitato organizzativo del Festival della Giustizia Penale.