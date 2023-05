La ceramica italiana e ICE-Agenzia sono per il secondo anno consecutivo Event Partners della Clerkenwell Design Week, il festival indipendente del design più importante del Regno Unito, che si svolge dal 23 al 25 maggio 2023 in St. John’s Square a Londra.

La manifestazione, giunta alla sua 12ª edizione, ha luogo come di consueto attorno agli showroom di Clerkenwell Road, la via a più alta concentrazione di studi di architettura d’Europa. La partecipazione collettiva italiana del settore ceramico conta la presenza di 11 aziende ceramiche associate (Casalgrande Padana, Ceramica Sant’Agostino, Ceramiche Keope, Ceramiche Refin, Cerdisa Gruppo Ricchetti, Ce.Si., Cooperativa Ceramica d’Imola, Industrie Ceramiche Piemme, Marca Corona, Mipa, Simas) e trova il proprio spazio all’interno di un’area dedicata con corner espositivi. L’info point Ceramics of Italy / ICE-Agenzia è il luogo dove trovare tutte le informazioni sul settore ceramico italiano e conoscere le novità della prossima edizione di Cersaie a Bologna.

La partnership tra ICE Agenzia e gli organizzatori della manifestazione si arricchisce quest’anno di un ulteriore pacchetto di attività volto a massimizzare le opportunità di tessere relazioni e rapporti commerciali con operatori di mercato inglesi ed europei. Tra queste si segnala il coinvolgimento del padiglione Ceramics of Italy al Meet the buyer tour organizzato da Joe Simpson – blogger specializzato con 15,000 followers: https://diaryofatileaddict.com/. Il Tour in questione è composto da un gruppo di 12 professionisti che ogni giorno, per tutti e tre i giorni della manifestazione, visitano 6 showroom tra cui lo spazio temporaneo Ceramics of Italy. Il Meet the buyer tour vuole essere un’importante occasione per le aziende di presentarsi a tre gruppi diversi di professionisti specializzati e di ottimizzare con loro lo scambio di contatti che potrebbero far nascere interessanti collaborazioni future.

Con più di 130 showroom, oltre 200 espositori e 10 destinazioni di design, la Clerkenwell Design Week attira visitatori da tutto il Regno Unito oltre che dalla Francia, Benelux e Nord Europa.