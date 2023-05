Ieri pomeriggio una pattuglia delle Volanti della Questura di Reggio Emilia, mentre effettuava un controllo nel parco di via Zambonini, alla vista degli operatori della Polizia di stato un gruppo di giovani si dava alla fuga. Mentre scappava uno di questi abbandonava un piccolo quantitativo di sostanza solida di colore marrone, presumibilmente stupefacente.

Gli agenti riuscivano a raggiungere e fermare uno dei giovani che resisteva al fermo con invettive e minacce nei confronti degli operatori delle Volanti, cercando di divincolarsi sbracciando e provando a colpire gli operatori, tanto che danneggiava la bodycam in uso a uno degli agenti delle Volanti. Il giovane, poi risultato 17enne, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per i necessari adempimenti, all’esito dei quali veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di cui all’art. 336 c.p.

La sostanza solida lasciata cadere da uno dei ragazzi del gruppo che si era disperso, sottoposta a narcotest da personale del Locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, risultava essere sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di 10 grammi, sottoposta a sequestro a carico di ignoti.