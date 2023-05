Un’esperienza di scambio e approfondimento con un approccio di natura pratica per quattro settimane alla scoperta della Sanità Pubblica reggiana. La stanno facendo due professioniste provenienti dal Portogallo che partecipano al programma di scambio europeo HOPE “Federazione Europea degli ospedali e della sanità”. L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia li ospita dall’8 al 31 maggio. Si tratta di Ana Cristina Paulino da Costa, Hospital Manager del Hospital Distrital de Santarèm e di Maria do Rosàrio Simoes Rodrigues Velez Reis, Hospital Manager del Coimbra Hospital and University Center (CHUC).

Il programma formativo HOPE punta a favorire la conoscenza dei modelli organizzativi e di funzionamento degli ospedali e dei servizi sanitari europei, facilitando al contempo lo scambio di conoscenze ed esperienze attraverso la cooperazione tra i professionisti coinvolti. HOPE si propone come un’esperienza multi-professionale e multi-disciplinare, non esclusiva dell’ambito medico o tecnico. Si rivolge, nello specifico, a professioni e professionisti che sono direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione di servizi sanitari e di ospedali. Quattro settimane consentiranno di conoscere l’azienda, le sue aree di eccellenza, i processi e i servizi offerti per garantire elevati livelli di assistenza. Una visita di studio stimolante per le professioniste che potrà incentivare motivazione e nuovi orizzonti di sviluppo organizzativo e di collaborazione.

L’esperienza terminerà con la Conferenza finale (HOPE Agorà) che si terrà a Bruxelles dal 2 al 4 giugno 2023 per la condivisione scambio di Buone Pratiche sul tema ‘‘Climate and environment: challenges for hospitals and healthcare services’’.

In foto le professioniste con il Direttore generale Cristina Marchesi