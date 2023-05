Grave incidente stradale ieri pomeriggio poco dopo le 19:00 sulla SP467 – Pedemontana a Maranello. Nel violento impatto tra un’autovettura ed un suv, ad avere la peggio uno dei conducenti, un ragazzo di 24 anni, trasportato all’Ospedale Sant’Agostino di Baggiovara in codice di massima gravità. Ferite non gravi per una ragazza di 18 anni e due uomini di 48 e 37 anni, comunque trasportati all’Ospedale di Baggiovara. Sul posto i sanitari inviati dal 118 con automedica, due ambulanze e l’elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco e ai carabinieri.