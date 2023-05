La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi pomeriggio anche la Sp 57 è chiusa al transito a seguito di una frana di monte verificatasi tra la zona industriale di Vetto e il ponte per Gottano, al confine con il Ramisetano. Nella zona si sono infatti registrati forti temporali che, nel primo pomeriggio, hanno creato forti disagi anche in un altro tratto di Sp 57, a Borcale di Ramiseto, dove un fosso ha inondato la sede stradale, rallentando, ma non impedendo la circolazione.

Poco dopo, la frana registratasi a Vetto ha reso necessaria la chiusura al transito della Sp 57: domani mattina, a precipitazioni si spera ultimate, i tecnici della Provincia effettueranno un sopralluogo per verificare la possibilità di riapertura al transito, almeno a senso unico alternato.