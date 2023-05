Sabato 27 maggio, alle ore 9.30, presso il Castello di Spezzano si terrà l’ultimo incontro della prima fase del percorso di partecipazione verso l’assunzione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento previsto dalla legge regionale n. 24/2017, che definirà lo sviluppo del territorio e della comunità di Fiorano Modenese.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e coinvolgerà anche tecnici e stakeholder che hanno partecipato ai precedenti tavoli di lavoro. Si svolgerà con la tecnica del World Cafè per favorire la raccolta di contributi per la definizione delle principali strategie e degli obiettivi del PUG. Saranno presenti una rappresentanza del gruppo di progettazione del PUG, sindaco ed assessori, responsabile e componenti dell’Ufficio di Piano del Comune di Fiorano Modenese.

Per partecipare occorre iscriversi all’indirizzo email: ufficiodipiano@comune.fiorano-modenese.mo.it.

“Invito i cittadini interessati a partecipare all’appuntamento di sabato, dando il proprio contributo di idee e di conoscenze. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato agli incontri precedenti, dimostrando interesse per la comunità in cui vivono e per il suo futuro. Il confronto fra idee e visioni anche diverse non può che arricchire il risultato finale, se tutto viene fatto con interesse ed onestà intellettuale. In questa occasione, più che mai, stiamo lavorando per le future generazioni e questo ci assegna una grande responsabilità” evidenzia il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi.

L’obiettivo del percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione comunale è quello di ascoltare tutte le componenti della comunità e coinvolgerle nella definizione delle strategie e degli obiettivi primari di questo strumento cardine della pianificazione per il governo del territorio.

Per questo l’Ufficio di Piano ha programmato un percorso di informazione e ascolto con tavoli di lavoro rivolti a specifiche categorie di stakeholder (portatori di interessi), in relazione al tema trattato e incontri aperti a tutta la cittadinanza.

I tavoli di lavoro, finalizzati ad instaurare un processo di condivisione di informazioni, si sono svolti nel mese di aprile 2023 presso Casa Corsini. I temi trattati sono stati: il processo formazione di PUG, il sistema socio economico, servizi e sistema insediativo, il quadro conoscitivo diagnostico (Q.C.D.) con le sue criticità ed opportunità ed infine l’ambiente, il paesaggio e i beni culturali.

L’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza si è tenuta giovedì 4 maggio, sempre a Casa Corsini. Nell’incontro sono stati illustrati i temi e le principali innovazioni del PUG, i cittadini presenti hanno poi potuto esprimere opinioni e considerazioni.

Sul sito del Comune sono disponibili le slide presentate nei vari incontri.