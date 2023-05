A causa della forte pioggia sono stati trenta gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio del comune di Pavullo nel Frignano con 5 squadre da Pavullo, Vignola, Sassuolo e volontari da Fanano, Frassinoro e Mirandola.

Gli interventi più rilevanti sono stati relativi all’allagamento che ha interessato la cucina e la centrale termica della RSA di via San Francesco (in foto) e i seminterrati del centro commerciale “Le Arcate” e alcune cabine elettriche.

In provincia sono stati effettuati altri 5 interventi tra Mirandola e Finale Emilia, sempre dovuti ad allagamenti mentre un incendio si è sviluppato in una cabina di trasformazione in via Pavia a Modena probabilmente a causa di un fulmine.