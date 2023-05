La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in Via Emilia Ovest, nei pressi del Parco Ferrari, dove era stata segnalata una lite tra alcune persone.

All’arrivo della pattuglia, due persone straniere che stavano ancora animatamente litigando con il gestore di un chiosco, si sono scagliate contro i Carabinieri che erano intervenuti per separarli, cagionando ad uno dei militari delle lesioni ad un braccio. Le due persone, un 30enne e un 39enne, sono state contenute e tratte in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

Questa mattina, nel corso dell’udienza con rito direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Modena, nei confronti dei due arrestati è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..