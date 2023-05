“Fiorano Sonora” è un progetto che coinvolge associazioni, comitati e gruppi locali, che, a vario titolo, operano in ambito artistico, culturale, musicale, per proporre alla comunità fioranese spettacoli musicali durante i mesi estivi.

Si tratta di 27 gli eventi, tutti gratuiti, organizzati dal Comune di Fiorano Modenese, da giugno a settembre, con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi metto all’opera 2023”, che ha messo a disposizione 35.000 euro per realizzare il progetto.

Tra i partner locali coinvolti il Comitato Fiorano in Festa, Radio Europa 104, Amici della musica Nino Rota, associazione Fiera di San Rocco, associazione culturale Caotica, 2A associazione culturale e associazione Sonus Cultura APS.

Il primo appuntamento di “Fiorano Sonora” sarà venerdì 2 giugno in piazza Ciro Menotti con “Open Air Disco”, una vera e propria discoteca all’aperto che vedrà il famoso dj Molella sfidare in console giovani talenti locali.

Venerdì 9 e sabato 10 giugno ancora musica con i concerti di Giancane, in anteprima nazione con il suo “Tutto male tour 2023”, e del rapper Murubutu, accompagnato da una band di sei elementi, nell’ambito di Quarantenna 1, il festival di Radio Antenna 1 che ritorna a Fiorano.

Domenica 11 giugno arriva la danza con lo spettacolo di “Dancing Gala” di Dancing Time G.S. Libertas.

La domenica successiva (18 giugno) tocca all’Orchestrona della Scuola di musica popolare di Forlimpopoli esibirsi sul palco in piazza Ciro Menotti.

A chiudere il mese di giugno il concerto della Banda Flos Frugi per il suo 10° compleanno, venerdì 23 giugno; il musical “Gli strilloni” della compagnia Mu.Mo (sabato 24 giugno) e il ritorno dei Borghi Bros Band, in un viaggio musicale dagli anni ’60 ad oggi (domenica 25 giugno).

A luglio ancora tanta musica in piazza con Luxembourg e le voci di The Voice Senior (8 luglio), Alberto Bertoli in concerto (9 luglio) e nuove location: da Fiorachella a Villa Pace (14-15 luglio) alle serate di Note di Notte al castello di Spezzano (11 e 18 luglio), agli spettacoli di PAF (Per Aria Festival a Spezzano e Fiorano (20-21 luglio).

In agosto “Fiorano Sonora” è ancora Note di Notte, il 1° e 15 agosto con il concerto di Ferragosto, ma soprattutto è Fiera di San Rocco (12-16 agosto) a Spezzano, con quattro serate di concerti e ballo liscio, senza dimenticare l’appuntamento estivo con Andam a Vegg.

Il programma di “Fiorano Sonora” si conclude, a settembre, al castello di Spezzano con “Le grandi Voci”, dedicate quest’anno a Fabrizio De Andrè e Lucio Battisti (9 e 10 settembre), e la Soneek Sunday alla fonoteca di Casa Corsini.