Si è svolta, nei giorni scorsi, la premiazione della 28° edizione del Concorso IL PESO DELLE IDEE promosso e organizzato dal Museo della Bilancia, che per questa edizione aveva il titolo “GIOVANI YOUTUBER PER L’AGENDA 2030”; l’iniziativa anche quest’anno ha registrato numeri molto significativi: sono arrivati ben 32 elaborati, con oltre 600 alunni coinvolti, di 21 diverse scuole di diverse regioni italiane.

Il monte premi totale di 3.850 euro è stato suddiviso tra 17 classi dei diversi cicli scolastici sotto forma di assegni da utilizzare per sussidi didattici o attrezzature scolastiche.

Il concorso, organizzato grazie al Comune di Campogalliano e da Libra 93, l’associazione che gestisce il museo e le sue attività, si è concluso nei locali dell’Oratorio parrocchiale “Sassola” con la consegna dei premi e con i seguenti laboratori didattici, le visite al museo e le attività riservate ai ragazzi presenti arrivati da Modena, Altedo (BO), Pontedera (PI), Viterbo, Sestola, San Prospero e Campogalliano. Un plauso particolare ai ragazzi della scuola media di Sestola che hanno dimostrato grande senso sportivo scegliendo di partecipare alle attività pur non avendo vinto.

Durante la cerimonia ci sono stati i collegamenti con le classi che non sono riuscite a venire in presenza e cioè Cesena, San Salvo (CH) e altre classi di Modena.

Un sincero ringraziamento – da parte della sindaca Paola Guerzoni e del direttore del Museo Maurizio Salvarani – è stato rivolto a chi sostiene questa iniziativa: il socio fondatore COOP BILANCIAI e gli altri sponsor ABC BILANCE, COOP ALLEANZA 3.0 e TEC EUROLAB.

Nel corso della mattinata è stato richiamato più volte l’evento alluvionale in Romagna e ripetuta la segnalazione degli estremi per contribuire alla raccolta fondi della Regione.

L’iniziativa, fin dalla sua nascita, ha l’obiettivo di sostenere le buone pratiche educative e didattiche, promuovendo l’educazione alla scienza, alla tecnologia e al fare scuola di qualità, diventando anche un’occasione per trasformare i ragazzi da fruitori passivi di prodotti digitali a ideatori e produttori di messaggi finalizzati a far conoscere le problematiche relative all’ambiente e le azioni a favore della sostenibilità .

Per l’edizione 2023 si è chiesto alle classi di lavorare producendo video pensati per diffondere la conoscenza di questo importante documento, prodotto dalle Nazioni Unite e finalizzato a promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso 3 diverse dimensioni: economia, società, ecologia.

Per la prossima edizione, visto l’ottimo livello degli elaborati e il gradimento dei partecipanti, gli organizzatori hanno deciso di mantenere la formula dei video proponendo però un nuovo titolo: GIOVANI YOUTUBER: ACQUA E TERRITORIO. Un progetto che si collega all’emergenza idrica attuale e che diventerà la prossima mostra didattica del museo in collaborazione con CEAS TdA, Consorzio Bonifica Emilia centrale, Protezione civile, collegandosi a tante iniziative e progetti per le scuole: sostenibilità, uscite sul territorio. Resta comunque sempre valido l’invito a seguire il sito web e i profili social del museo dove saranno resi fruibili gli elaborati e verranno pubblicate tutte le informazioni per le prossime edizioni.

Elenco delle classi premiate:

Scuola primaria primo ciclo:

1° PREMIO €.300 all’elaborato

“LA VITA SULLA TERRA PER IL NOSTRO FUTURO”, presentato dalla classe 1°A della Scuola Primaria Gramsci di Modena. Scelto dalla giuria perché originale, ricercato ed efficace, bella l’analisi dei problemi, buone le pratiche messe in atto per avvicinarsi alla loro risoluzione,bellissima l’idea del recupero dell’aiuola della scuola e bello e ricercato anche l’abbinamento del sonoro.

2° PREMIO €.250 all’elaborato

“CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI, IN PRIMA SIAMO DIVENTATI ABILI” presentato dalla classe 1°B della Scuola Primaria Saliceto Panaro (MO).

Bel video, reso molto simpatico dalle varie rime proposte che hanno la capacità di facilitare il ricordo degli insegnamenti.

Scuola primaria secondo ciclo:

1° PREMIO €.300 all’elaborato

“EMERGENZA ACQUA”, presentato dalla classe 3°B della Scuola Primaria Ciro Menotti di Modena. Un bellissimo lavoro, premiato per l’aspetto originale che hanno trattato, cioè quello dell’acqua salata che è tanta nel mondo, ma non utilizzabile per l’uomo, per le coltivazioni e per dissetare gli animali. Particolarmente apprezzata dalla giuria l’analisi del problema legato al territorio della nostra regione.

2° PREMIO € 250 all’elaborato

“RIFIUTO FORTUNATO, RIFIUTO RICICLATO” presentato dalla classe 4°D della Scuola primaria Garibaldi di Altedo (BO). Un video con bellissime proposte di riutilizzo dei materiali, alla portata di adulti e ragazzi, è stata premiata la creatività e la realizzazione con ricercatezza e passione.

3° PREMIO €.200 all’elaborato

“CAMBIAMENTO CLIMATICO” presentato dalla classe 5°A della Scuola primaria Marconi di Campogalliano, premiato dalla giuria per il grande approfondimento dell’argomento da parte della classe, con interviste a personaggi notI, compreso il metereologo Luca Lombroso (significativa la sua osservazione “evitare l’ingestibile, gestire l’inevitabile”).

Scuola secondaria di 1° grado:

1° PREMIO €.300 all’elaborato

“OBIETTIVO 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE” presentato dalla classe 3°A della Scuola secondaria di I° grado Mattarella di Modena.

La giuria è stata colpita dall’originalità del video, velocissimo, un aspetto insolito con l’utilizzo di volti noti, personaggi dei fumetti, davvero ben presentato, attraverso un gioco tra ironia e serietà.

2° PREMIO €.250 all’elaborato

“TUTTI SU PER TERRA” presentato dalla classe 2°D dell’ Istituto Comprensivo Luigi Fantappie (VT). Un bellissimo video in cui dopo una breve introduzione sull’Agenda 2030 ci si è concentrati sull’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, considerando cosa ciascuno di noi può fare per salvare il nostro pianeta, con esempi belli, concreti e belle riprese, belle immagini, montato con accuratezza e attenzione dei particolari.

3° PREMIO €.200 all’elaborato

“LA BALENA DI PLASTICA” consegnato dalla classe 2°D della Scuola secondaria di I° grado San Giovanni Bosco di Campogalliano. Nel video vengono presentate quattro storie in cui viene preso in considerazione il “problema plastica”; in questo caso è stato apprezzato dalla giuria il lavoro di gruppo che ha coinvolto diverse discipline scolastiche.

PREMIO SPECIALE €.100 all’elaborato

“OBIETTIVO 11, RENDERE LE CITTA’ E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SICURI, RESILIENTI E SOSTENIBILI” consegnato dalla classe 2°C della Scuola secondaria di I° grado Mattarella (MO), scelto dalla giuria per l’approfondita analisi dei termini presenti in questo obiettivo, capire aiuta ad agire, con esempi concreti di quello che si sta facendo e proposte su quello che si deve ancora fare; il tutto in un video realizzato con ricercatezza e fantasia.

PREMIO SPECIALE €.100 all’elaborato

“OBIETTIVO 5, PARITA’ DI GENERE” consegnato dalla classe 2°B della Scuola secondaria di I° grado Mattarella, premiato per l’obiettivo trattato, principalmente focalizzato sulla discriminazione a carico delle donne, argomento sempre al centro della cronaca e di diverse trasmissioni televisive.

PREMIO SPECIALE €.100 all’elaborato

“OBIETTIVO FAME ZERO” consegnato dalla classe 1°B della Scuola secondaria di I° grado Mattarella (Mo). Un video montato molto bene, che rappresenta una forte presa di coscienza della problematica e riflessioni su cosa ogni cittadino e ognuno di noi può fare.

Per la scuola secondaria di 2° grado:

1° PREMIO €. 300 va all’elaborato

“AGENDA 2030” consegnato dalla classe 3°A dell’Istituto IPSIA Pacinotti di Pontedera (PI)

I ragazzi toscani hanno proposto un telegiornale direttamente dalla scuola, con vari servizi e tanto di inviati, in cui vengono analizzati diversi obiettivi dell’agenda 2030, con un particolare approfondimento dell’istruzione di qualità. Un bel filmato realizzato con attenzione e ricercatezza, con certo taglio “professionale”, che è molto piaciuto alla giuria. Il finale poi denota quanto la classe si sia divertita nella realizzazione di questo video.

2° PREMIO €. 250 all’elaborato

“NON E’ TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA” consegnato dalla classe 5°A ITT dell’Istituto Marconi di Vairano Patenora (CE).

Da una semplice scenetta di vita quotidiana, due ragazzi che prendono un caffè, gli autori hanno ricavato un video ricco di osservazioni, proposte interessanti da mettere in atto proprio nella quotidianità, completata da avvertimenti per nulla banali, riguardo le attenzioni da porre nell’utilizzo delle notizie rinvenibili sui social media, facendo riferimento al controllo delle fonti per garantire una libertà fondamentale la corretta informazione.

3° PREMIO €.200 va all’elaborato

“ACQUA UN VIAGGIO SOTTERRANEO” consegnato dalla classe 3°B ITT dell’Istituto Marconi di Vairano Patenora (CE).

Un video quasi professionale, comprendente un’intervista ad una famosa azienda locale di acque minerali, di fama mondiale, fiore all’occhiello della loro zona, che mette in luce una particolare attenzione verso il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030, anche da parte di alcuni colossi industriali, attori anch’essi del cambiamento verso la sostenibilità.

Per la scuola d’Infanzia

1° PREMIO €.300 all’elaborato

“L’ALBERO DI CHICO” presentato dalla sez. 5 anni della Scuola d’infanzia Il Girotondo di San Prospero (MO).

I bravissimi bimbi e le brave maestre, ispirandosi a Chico Mendes, paladino dell’Amazzonia, che da raccoglitore di caucciù divenne attivista nella difesa degli alberi e degli abitanti dell’Amazzonia, assassinato nel 1988, hanno preso in considerazione l’obiettivo 15 dell’Agenda 2030 che punta a proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi, a conservare boschi e foreste con tutti i loro abitanti.

Questi bambini, nella loro piccola realtà, hanno costruito il loro albero di Chico, lanciando le loro bombe di semi e favorendo i micro-ecosistemi presenti nel parco.

2° PREMIO €.250 all’elaborato

“L’ACQUA E’ VITA” presentato dalla sez. 5 anni della Scuola d’infanzia Angeli custodi di

Campogalliano (MO). Un lavoro che mostra come delle semplici regole applicate alla vita quotidiana possono essere di fondamentale aiuto per la salvaguardia del pianeta a partire da un bene essenziale come l’acqua. Un lavoro piacevole e realizzato con attenzione, che valorizza la consapevolezza che i bimbi acquisiscono in tenera età.

3° PREMIO €.200 all’elaborato

“PICCOLE REGOLE PER CRESCERE FELICI” presentato dalla sezione C della Scuola d’Infanzia Rodari di San Antonio di San Salvo (Chieti)

Si tratta di una bella presentazione che alla è piaciuta molto per la simpatica rappresentazione del nostro pianeta Terra. Seppur così piccoli hanno analizzato diversi obiettivi dell’Agenda 2030 con proposte semplici, ma efficaci. Brave le maestre che, crescendo i bimbi con semplici regole, creeranno adulti consapevoli di quanto sia importante il rispetto del pianeta.