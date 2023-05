Sulla A14 Bologna-Taranto è stata annullata la chiusura della stazione di Bologna Fiera, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 31 maggio, alle 6:00 di giovedì 1 giugno.

Restano confermate, come da programma, le chiusure notturne sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 31 maggio, alle 6:00 di giovedì 1 giugno, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, di seguito indicate:

sulla A14 Bologna-Taranto:

-per chi percorre la A14 e proviene da Ancona, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova. In alternativa si consiglia di uscire sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

sulla A13 Bologna-Padova:

-per chi percorre la A13 e proviene da Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7bis “SS64 Ferrarese” e rientrare dallo stesso in direzione Casalecchio/A1.

Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata l’ultima chiusura in programma, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 31 maggio, alle 6:00 di giovedì 1 giugno, degli svincoli: 8 bis Viale Europa, 9 San Donato, 11 San Vitale e 13 SS9 Via Emilia.