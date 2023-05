In seguito allo sciopero nazionale nel settore delle telecomunicazioni, proclamato da alcune Confederazioni sindacali per l’intera giornata del 6 giugno, il Gruppo Hera informa che in quella data potrebbero verificarsi disagi sul servizio clienti del call center commerciale (800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per i clienti business).

Allo sciopero potrebbero aderire i lavoratori della controllata Acantho, la digital company del Gruppo, che hanno il contratto nazionale di lavoro delle telecomunicazioni.

Si precisa che tale sciopero non impatta in alcun modo sui numeri e sul pronto intervento dei servizi di distribuzione del gas, dell’acqua, dell’energia elettrica, del teleriscaldamento e dell’illuminazione pubblica.

Si ricorda, infine, che i clienti potranno svolgere tutte le principali pratiche commerciali presso la capillare rete di sportelli sul territorio e, 24 ore su 24, attraverso i servizi Hera OnLine all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it e l’App My Hera, scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet.