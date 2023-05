Il viceambasciatore dell’India in Italia Amararam Gujar ha incontrato ieri, martedì 30 maggio, a Palazzo comunale, l’assessora a Europa e cooperazione internazionale Anna Maria Lucà Morandi.

Il delegato, per la prima volta a Modena in occasione di un meeting organizzato da Confindustria, ha colto l’occasione per conoscere il territorio e prendere contatti con la comunità imprenditoriale italiana e gli operatori commerciali dell’Emilia-Romagna. La visita fa parte delle attività che l’Ambasciata promuove per potenziare gli scambi tra India e Italia, che quest’anno celebrano 75 anni di relazioni diplomatiche.

L’incontro in Municipio ha rappresentato l’occasione per iniziare una conoscenza e uno scambio in vista di una possibile collaborazione tra l’Ambasciata indiana e il Comune di Modena, non solo sul fronte commerciale ed economico, ma anche su quello culturale. Una possibilità, quest’ultima, offerta proprio dal 75° anniversario dei rapporti diplomatici tra i due Stati: l’Ambasciata, infatti, sta programmando iniziative per far conoscere la cultura indiana, anche attraverso spettacoli teatrali, che faranno tappa in diverse città italiane come Roma, Firenze, Bologna e, appunto, Modena.

Al termine dell’incontro, l’assessora Lucà Morandi ha donato al viceambasciatore Gujar una boccetta di Aceto balsamico tradizionale di Modena prodotto dall’Acetaia comunale, ricevendo a sua volta in dono due statuette di legno, frutto dell’artigianato tipico del Rajasthan.