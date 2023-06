“Ringrazio l’Unione Buddhista Italiana per la vicinanza e il sostegno alle persone e ai territori colpiti dall’alluvione. L’importante donazione, realizzata aderendo alla raccolta fondi regionale, che il presidente Filippo Scianna mi aveva anticipato in un incontro in Regione, rappresenta un altro bellissimo segno dell’abbraccio collettivo che sta stringendo l’Emilia-Romagna. Ci rialzeremo e ripartiremo anche stavolta, anche grazie alla straordinaria solidarietà che continuiamo a registrare ogni giorno”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, di fronte alla donazione di 400mila euro da parte dell’Unione Buddhista Italiana, somma versata all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile attraverso la campagna avviata dalla Regione “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”.

Già la prossima settimana sarà on line la sezione web dedicata col resoconto dell’andamento della campagna stessa.

Le informazioni per chi vuole contribuire: https://www.regione.emilia-romagna.it/alluvione