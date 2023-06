La Giunta municipale ha approvato giovedì 1° giugno 2023 lo studio di fattibilità tecnico-economica per il ripristino funzionale della Piscina comunale, predisposto dall’ingegner Francesco Pullè.

Dopo aver svolto diversi sopralluoghi ed eseguito indagini diagnostiche e analisi sismiche, il tecnico incaricato dall’amministrazione ha individuato gli interventi che sarà necessario eseguire per rimettere in funzione, in completa sicurezza ed efficienza, la piscina comunale coperta. Interventi che saranno strutturali, edili e impiantistici.

“Come avvenuto per la scuola primaria di Massa Finalese – dice il vice sindaco Michele Gulinelli – abbiamo preferito non limitarci a risolvere problematiche puntuali, piccole e grandi, ma investire in interventi che porteranno a soluzioni certe. Gli utenti della piscina saranno costretti ad aspettare un po’ di più, ma una volta che riaprirà saremo certi di aver risolto quelle situazioni che hanno costretto alle ripetute chiusure dell’impianto che si sono registrate nel corso degli ultimi anni. Ci siamo impegnati a reperire i fondi necessari (oltre un milione di euro) per assicurare garanzia di funzionamento e massima efficienza possibile dell’impianto esistente”.

Novità sono all’orizzonte anche per la piscina esterna, dove sono stati finalmente superati tutti gli ostacoli burocratici e tecnici che negli ultimi anni erano stati disseminati sul percorso di riqualificazione dell’impianto.

“Come ha annunciato il sindaco nel corso dell’ultimo consiglio comunale – aggiunge Gulinelli – entro fine giugno riaprirà finalmente il cantiere della piscina esterna che dovrebbe concludersi abbastanza rapidamente”.