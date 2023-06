Ancora danni per il maltempo sulle strade provinciali. Verso le 15 di oggi pomeriggio un violento temporale si è abbattuto su Baiso ed in particolare sulla località Ponte Secchia. L’intensità delle precipitazioni abbattutesi su alcuni campi seminati a monte della Sp 19 ha fatto sì che il fosso che costeggia la carraia che divide i due poderi si ostruisse ben presto di terra trasformando la carraia stessa in una sorta di letto di un torrentello di acqua e fango che ha finito per invadere a valle la strada provinciale, intasando inevitabilmente le griglie.

Uomini e mezzi del Servizio Infrastrutture della Provincia, assistiti da personale della ditta Parenti, sono subito intervenuti per rimuovere la terra con una pala meccanica e riaprire le griglie. Se non si verificheranno altri nubifragi, si conta di riaprire al transito la Sp 19, dopo averla ripulita, entro sera.