Nella nottata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nell’ambito dei servizi esterni di controllo delle piazze e delle aree verdi del centro urbano, maggiormente esposte a reati di strada e sostanze sostanze stupefacenti, hanno effettuato un nuovo servizio dedicato, nella zona di Viale Gramsci, al complesso R-Nord e all’interno del parco XXII Aprile.

Durante il controllo delle zone verdi del parco XXII Aprile, i Carabinieri hanno notato movimenti sospetti di un uomo il quale, alla vista dei militari, si è dato alla fuga, cercando di disfarsi di una busta in plastica che nascondeva sotto la propria maglietta.

I militari hanno così accertato che la busta conteneva 23 dosi di “cocaina”, 24 dosi di eroina e 10 grammi di crack suddivisa in 8 dosi. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso indagini per identificare lo spacciatore.