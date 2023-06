I Carabinieri della Compagnia Bologna Centro, nel tardo pomeriggio di martedì 31 maggio, hanno arrestato un 41enne di origini albanesi, domiciliato a Bologna, separato, pregiudicato, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e reingresso nel territorio Nazionale a seguito di espulsione disposta dal giudice.

L’uomo, sospettato di essere dedito al traffico e allo spaccio dopo essere rientrato illegalmente in Italia, ha spinto i Carabinieri ad attenzionare i suoi movimenti. Verso le ore 20:30 circa, l’uomo è stato rintracciato e bloccato nei pressi della sua abitazione di Borgo Panigale.

L’uomo si è dimostrato fin da subito insofferente al controllo e scontroso alla richiesta dei militari di esibire il suo documento di identità. Tale comportamento ha fatto ancora di più insospettire i carabinieri, i quali lo hanno perquisito. All’interno dei suoi pantaloni, l’uomo è stato trovato in possesso di 2 dosi termosaldate di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo pari a 0.9 grammi circa, due telefoni cellulari e la somma di denaro in contanti pari a 165,00 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Le operazioni sono state estese alla sua abitazione e, al suo interno, sono stati rinvenuti, occultati dentro ad un armadio posizionato nella camera da letto, complessivamente 31 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tutta contenuta in un involucro sottovuoto, nonché la somma di denaro in contanti pari a 2.550 euro, suddivisa in banconote da 50 euro ciascuna. All’interno del medesimo, i militari hanno rinvenuto 2 macchine per il sottovuoto degli alimenti, 3 bilancini di precisione, 1 frullatore, 2 paia di forbici e 1 taglierino, tutti con evidenti tracce polverose di sostanza stupefacente di colore bianco e una bilancia digitale. Inoltre i militari, hanno rinvenuto alcuni sacchetti in plastica utilizzati per il sottovuoto, un rotolo di cellophane ed altro materiale usato per il confezionamento della droga.

La perquisizione è stata estesa anche al sottotetto dell’immobile e, al suo interno, sono stati rinvenuti 11 involucri sottovuoti trasparenti contenenti sostanza stupefacente di colore bianco del tipo cocaina, dal peso complessivo pari a 2450 grammi circa. Inoltre è stata trovata anche una borsa in tela contenente 3 “panetti” confezionati sottovuoto del peso complessivo pari a 3270 grammi e 1 macchina per il sottovuoto degli alimenti. I militari, all’interno dell’autovettura di proprietà dell’arrestato, hanno rinvenuto un block-notes contenente nominativi e cifre, tutto pertinente all’attività di spaccio che lo straniero aveva sul territorio metropolitano. La sostanza stupefacente, complessivamente pari a 5750 grammi circa destinata a rifornire le piazze di spaccio locali, il denaro contante complessivamente pari a 2715 euro circa, nonché tutto il materiale atto al confezionamento della droga, è stato tutto sequestrato.

Dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 41enne albanese è stato tradotto presso la casa circondariale di Bologna.