Proseguono i controlli straordinari in zona Stazione Storica, disposti dal Questore di Reggio Emilia, al fine di contrastare la commissione dei reati, di ogni forma di illegalità e di disturbo delle persone, per restituire ai cittadini le aree urbane colpite da fenomeni di degrado urbano ed aumentarne, così, il senso di sicurezza percepita.

Nella giornata di ieri, nel corso della costante attività di pattugliamento, gli operatori del posto di polizia di Turri e delle Volanti, impegnati nell’attività di vigilanza in zona stazione storica, notificavano al trasgressore la contestazione per la violazione all’ordinanza sindacale inerente il consumo di alcolici, mentre in via Eritrea nel pomeriggio veniva contravvenzionato un secondo trasgressore sempre per il consumo di alcolici.

Pertanto, al termine dei servizi straordinari di controllo del territorio, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, nell’area in argomento, venivano controllate 147 persone e 21 veicoli.