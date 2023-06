Sono circa 350 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco a seguito dell’ondata temporalesca di questi ultimi due giorni. Diverse sono state le richieste provenienti dalla popolazione delle zone colpite dall’alluvione delle scorse settimane, in particolare nel lughese, nel faentino e nei quartieri di San Benedetto e Romiti a Forlì.

Le squadre sono state impegnate nei sopralluoghi per danni d’acqua nelle abitazioni e negli svuotamenti di scantinati e garage allagati. Non si segnalano persone coinvolte.

Continuano inoltre gli interventi delle squadre di movimento terra dei Vigili del Fuoco nelle zone collinari per liberare le strade interrotte dai movimenti franosi.

L’ondata di maltempo che ha colpito oggi la provincia di Bologna ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco in 20 casi, soprattutto per allagamenti e alberi pericolanti. Non si segnalano comunque particolari criticità.