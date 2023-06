La sindaca di Campogalliano Paola Guerzoni ha firmato, oggi 9 giugno, una specifica ordinanza che, accogliendo le richieste di numerosi residenti, intende regolamentare in modo puntuale ed esaustivo i comportamenti dei frequentatori di Piazza della Bilancia.

La piazza è un luogo di arte e di storia che comprende due opere artistiche di particolare valore, la pavimentazione decorata in stile geometrico astratto di Luigi Veronesi e la fontana scultorea di Raffaele Biolchini a soggetto ambientale; l’utilizzo del luogo, però, non è sempre corretto da parte dei fruitori e i residenti avevano segnalato comportamenti fonti di disagi come rumore, ingresso di motocicli, abbandono di piccoli rifiuti, uso improprio degli arredi urbani, compresa la fontana, parcheggio e transito improprio delle biciclette. La questione, già affrontata a più riprese dall’Amministra-zione comunale, registra ora una svolta positiva con la nuova ordinanza, la n.24/2023, che decorre da lunedì 12 giugno. Sono diverse le norme comprese nell’ordinanza, molte già contenute nel Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Terre d’Argine, tra le quali si segnalano:

ogni tipo di gioco con pallone è consentito solo con palloni di peso inferiore a 250 grammi

la fruizione della piazza e dei portici è tutelata e garantita dal divieto di tutti i giochi, individuali o collettivi, che prevedono il lancio di oggetti e che creano molestie, disturbo o pericolo per le persone che abitano, lavorano o frequentano la piazza stessa

l’incolumità delle persone è essenziale, quindi è vietato circolare, sotto i portici, alla guida di biciclette, monopattini, pattini a rotelle o altri acceleratori di velocità

è segno di civiltà ed educazione usare i contenitori per i rifiuti presenti in piazza evitando di abbandonare, lasciare sulle panchine, gettare a terra o dentro alla fontana qualsiasi tipo di rifiuto

il decoro e la salvaguardia delle strutture e degli arredi presenti in piazza vanno mantenuti, pertanto è vietato imbrattare o sporcare i muri, le vetrine, la pavimentazione e altri manufatti e arredi

gli arredi urbani presenti nella piazza non devono essere spostati

le biciclette vanno riposte negli appositi portabiciclette e non sotto i portici, appoggiate ai muri, ecc.

la piazza e i portici non sono un parcheggio, non si possono lasciare ciclomotori e motoveicoli

è assolutamente vietato entrare nella fontana

Le violazioni all’ordinanza sono punite con sanzione amministrativa da 25 a 500 €. Sono incaricate dell’attuazione dell’ordinanza la Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine e tutte le altre forze di Polizia. In attesa del posizionamento di apposita segnaletica e di grandi cartelli informativi che richiedono tempi tecnici più lunghi, sono state attivate alcune modalità, come una lettera ai residenti e agli operatori economici della piazza, locandine nei negozi e uffici, la diffusione su tutti i canali informativi comunali. Le soluzioni ai diversi problemi prevedono, oltre l’informazione e il controllo, il fissaggio delle panchine, il ripristino di alcuni stalli di parcheggi per motocicli e l’installazione di specifiche strutture di protezione per i pedoni in posizioni critiche.

“Abbiamo voluto raccogliere le richieste dei residenti – dice la sindaca Paola Guerzoni – ma in qualche caso ci sembravano eccessive. Ad esempio ci veniva chiesto di vietare totalmente i giochi col pallone, noi invece abbiamo scelto di consentirli ma solo con palloni leggeri, inferiori ai 250 grammi, quindi meno fastidiosi e pericolosi. Vi chiederete come faranno i controllori a verificare questo dato… le auto della nostra Polizia Locale saranno dotate di apposita bilancina… del resto siamo o no la città della Bilancia?”