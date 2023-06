Il maltempo che ha investito il territorio modenese nella giornata di martedì 13 giugno, ha interessato particolarmente la strada provinciale 24 nel territorio di Prignano sulla Secchia, causando allagamenti alla sede viaria.

Disagi anche sulla strada provinciale 23 in località La Volta di Saltino sempre a Prignano, sulla strada provinciale 30 nella zona di Castellaro di Sestola e sulla strada provinciale 31 di Acquaria in prossimità del ponte sul torrente Scoltenna tra Montecreto e Lama Mocogno e in località Piandelavalle, sempre a causa di allagamenti della strada.

I tecnici della Provincia di Modena stanno intervenendo per assicurare la percorribilità delle strade e complessivamente, dalle ultime stime dei danni all’intera rete viaria ammonta, il costo del primo ripristino ammonta ad oltre 11 milioni di euro con oltre 20 frane e dissesti che stanno interessando tutto l’appennino.

Oltre al maltempo di oggi, la rete viaria provinciale è stata particolarmente colpita dalle abbondanti piogge delle settimane scorse, in particolare sulla strada provinciale 3 Via Giardini in località “la Fontanina” e sulla strada provinciale 19 che collega Sassuolo a Prignano, in un tratto vicino al ponte del Pescale, dove si circola con transito ridotto a causa del cedimento del lato di valle della strada, mentre sulla strada provinciale 324 continua l’interruzione al transito tra Riolunato e Montecreto.

Disagi anche sulla provinciale 28 a Palagano, sulla 33 a Frassineti, sulla provinciale 31 in località Cà Matta, sulla provinciale 27 a Montese, sulla fondovalle Panaro (provinciale 4) a ponte Samone, sulla provinciale 25 a Zocca, sulla 21 nella zona di San Dalmazio, sulla sp 18 a Puianello, sulla provinciale 20 a Montegibbio e sulla provinciale 486 a Casola di Montefiorino.