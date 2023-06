Ammontano a oltre 127mila euro i fondi donati complessivamente dal personale dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione a favore delle comunità colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna.

Le somme, raccolte con il sostegno del Comitato unico di garanzia (Cug) dell’Agenzia delle Entrate, saranno devolute a supporto delle attività dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, tuttora impegnate a fronteggiare l’emergenza.

Per le donazioni è stata utilizzata un’applicazione che, direttamente dalla rete intranet, ha consentito ai dipendenti di destinare a questa iniziativa di solidarietà una parte dello stipendio, in maniera semplice e sicura.