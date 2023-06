L’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria 2023 delle strade bianche del territorio, che prevede, tra Castelfranco Emilia e le varie frazioni, il rifacimento del fondo stradale su oltre 32 Km di carraie.

“Abbiamo ritenuto prioritario provvedere alla rigenerazione delle pavimentazioni delle carraie bianche di Castelfranco Emilia e delle frazioni, per renderle più sicure e agibili, oltre che per dare una risposta concreta alle richieste emerse dalla cittadinanza. Con questi importanti lavori porteremo a termine nel giro di pochi mesi l’opera di riqualificazione di tutte le strade bianche del territorio, a cui avevamo già dato il via” – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici, Manutenzione e Decoro Urbano Omar Giovanardi.

L’intervento prenderà il via già dal mese di luglio, per una durata prevista di circa otto mesi e un investimento di oltre 60mila euro. Le strade coinvolte dai lavori saranno: via Forcaia, via Salarolo, via Carletto, via Villa Sorra (da via Prati 420 m + da via Cavazzi 1300 m + parcheggio 2000 m camminamenti 1000 m), via Muzza Nuova, via Casello, via Morano, via Poretto, via Gaville, via Pipa, via Verdè, via Castelginepro, via Samoggia oltre bivio con via Lunga, via Arboreo, via Mantovana, via Buco, via Inferno, via Infernetto, via Case Bruciate, via Mislino, via Bisentolo, via Fiumazzo, via Rovere, via Galletto, via Rampa, via Valle, via Imperiale, via Molino Dolo.

“In considerazione delle presenza di attività e funzioni pubbliche – conclude l’Assessore Giovanardi – i cantieri saranno allestiti per settori al fine di garantire il flusso veicolare, anche a senso alternato di marcia e l’accesso alle attività e ai residenti”.