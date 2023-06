L’Associazione di volontariato “Casina dei Bimbi” ha donato giochi e libri alla Neuropsichiatria Infantile del Distretto sanitario di Montecchio. La onlus, che ha sede a Reggio Emilia e che opera già da anni anche al Santa Maria Nuova, si occupa di assistere i bambini durante i ricoveri ospedalieri, nella preparazione a interventi chirurgici o a prelievi di sangue, che talvolta possono diventare traumi veri e propri per i più piccoli ed eventualmente può seguire i piccoli pazienti, una volta dimessi dall’ospedale, a domicilio e a scuola.

I volontari di Casina dei Bimbi prestano la propria opera insieme ad Auser, Avis, Avo, Senonaltro e i Clown dell’Ospedale, ciascuna in relazione alle proprie peculiarità, all’interno del neonato Sportello del Volontariato attivo alla Casa della Comunità e all’Ospedale di Montecchio.

Sin da subito, Casina dei Bimbi ha abbracciato con grande convinzione l’idea di sostenere a 360 gradi i tanti fruitori del servizio di NPI. Si è quindi offerta di accompagnare e intrattenere fratelli e sorelle che, per esigenze famigliari, si trovano ad attendere i propri congiunti in terapia o colloqui, ha ideato gadget e “premi” quali riconoscimento per l’impegno e la collaborazione durante i percorsi di cura. Ha donato al Servizio giochi, libri e materiale vario a supporto dell’attività che medici e terapisti svolgono quotidianamente con bambini e ragazzi.

La dottoressa Valentina Ucchino, responsabile del Servizio di NPI del Distretto, ringraziando, sottolinea: “Siamo rimasti molto colpiti dalla generosità e sensibilità di Casina dei Bimbi a supporto delle attività svolte con i nostri bambini che possono ora contare su nuovi strumenti di gioco terapeutico. E’ molto importante, per loro e per noi, poter variare le attività svolte, grazie all’utilizzo di nuovi materiali che possano consolidare abilità già acquisite e svilupparne di nuove stimolando la curiosità”.

Claudia Nasi, presidente di Casina dei Bimbi, aggiunge: “L’associazione nasce per sostenere i bambini e i ragazzi, per abbracciarli, rincuorarli e dare loro la forza e il coraggio necessari in alcune situazioni difficili o faticose. La nostra missione è esserci dove c’è un minore che ha bisogno, ovunque si trovi e per qualsiasi motivo. Per questo non abbiamo esitato un attimo ad offrire ai piccoli della Val d’Enza ciò che abbiamo, ciò che sappiamo fare e ciò che siamo”.