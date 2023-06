Sono ancora senza esito le ricerche del giovane 18enne caduto nel fiume Secchia in località Marzaglia. A dare l’allarme un amico del giovane che era con lui.

Sono state impiegate fino ad ora tre squadre fluviali dei vigli del fuoco con personale proveniente da Modena, Reggio Emilia e Bologna, i sommozzatori, l’elicottero e i droni dei nuclei regionali per un dispiegamento di oltre 20 unità.

La corrente è molto forte e la portata del fiume abbondante per le piogge cadute in Appennino. L’attività ancora in corso.