Nella serata di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, la volante del Commissariato di Carpi, notava in via Lama di Quartirolo parte interna due uomini in bicicletta che, alla vista della Polizia, invertivano repentinamente il senso di marcia e fuggivano. Mentre uno dei due riusciva a dileguarsi, il rocambolesco inseguimento dell’altro terminava in un canale di scolo, dove l’uomo, un 25enne straniero, veniva bloccato e arrestato dopo aver opposto resistenza agli operatori, sferrando calci e pugni.

Perquisito, veniva trovato in possesso di 430 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, verosimilmente provento di attività illecita di cui non sapeva giustificare il possesso. Gli operatori della volante, che ricorrevano all’uso dello spray urticante per immobilizzare l’uomo, all’esito della colluttazione riportavano ferite giudicate guaribili in 5 giorni.

All’arrestato, giudicato in direttissima nella mattinata odierna dall’A.G., è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Modena.