Nella mattinata di martedì scorso 13 giugno, a Modena, personale della Squadra Mobile, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di un cittadino italiano di 22 anni.

In particolare, a seguito di perquisizione d’iniziativa presso la sua abitazione, sono state rinvenute 103 dosi di cocaina per un peso complessivo di grammi 60 e un panetto di hashish di 100 grammi, oltre alla somma di 1.000 euro in contanti.

L’indagato è stato associato presso la casa circondariale di Modenain attesa dell’udienza di convalida.