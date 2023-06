Nel fine settimana a Castelfranco Emilia una serie di iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie

Al via nel fine settimana una serie di incontri dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Nella splendida cornice del parco di Villa Sorra partirà infatti da sabato 17 giugno, alle ore 17.30, il ciclo le “Favole a merenda”, narrazioni animate con merenda a cura della Biblioteca Comunale di Castelfranco Emilia, in collaborazione con l’Associazione Bugs Bunny. L’iniziativa ad ingresso libero e gratuito si ripeterà per tutti i sabati fino al 15 luglio. Per maggiori informazioni scrivere a museo@comune.castelfranco-emilia.mo.it.

Dopo l’inaugurazione dello scorso fine settimana, sabato 17 giugno torna anche l’appuntamento “Crepuscolo in bosco”, il grande evento su prenotazione a Bosco Albergati con caccia al tesoro, laboratori gratuiti per bambini, dj set, merende e cene in mezzo al verde.

“Tante occasioni di incontro e socialità dedicate ai più piccoli totalmente gratuite. Si garantisce così l’accesso ad attività che fanno crescere, socializzare ed imparare i più piccoli attraverso il gioco o la lettura. L’obbiettivo finale è quello di rendere la nostra città viva e accogliente e soprattutto a misura di famiglia. Per farlo un ruolo straordinario continuano ad avere le associazioni del territorio che ringraziamo per l’impegno e la sensibilità!” – commenta l’Assessora agli eventi e Promozione del territorio Silvia Cantoni.

Prende il via invece domenica 18 giugno, alle 17.30, la rassegna di laboratori creativi “Piccoli artisti sotto i portici”, un’iniziativa del Museo Civico Archeologico “A.C. Simonini”, che accompagnerà i bambini dai 5 anni in su nella realizzazione di piccoli oggetti legati alla storia della città. I laboratori sono gratuiti e su prenotazione; i successivi sono previsti per domenica 23 luglio e domenica 20 agosto.