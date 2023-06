Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 giugno, sarà chiuso il tratto Terre di Canossa Campegine-Reggio Emilia, verso Bologna. Di conseguenza, l’area di parcheggio “Crostolo ovest” non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, Via Bertona, SS9 Via Emilia, Viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS722, Viale Trattati di Roma e rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia;

-dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 giugno, sarà chiuso il tratto Reggio Emilia-Terre di Canossa Campegine, verso Milano. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di parcheggio “Crostolo est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: Viale dei Trattati di Roma, SS722, Viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS9 Via Emilia, Via Bertona, SP111, per rientrare sulla A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle tre notti di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Altedo-Bologna Interporto, verso Bologna. Nelle tre suddette notti, l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest” non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere Via Chiavicone, la SS64, la SP3 Via Marconi, per rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Interporto;

-nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Bologna Interporto-Altedo, verso Padova. Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: Via Marconi, SS64, Via Chiavicone, per rientrare sulla A13 ad Altedo;

-nelle stesse due notti del 22e del 23 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Altedo, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 giugno, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord o di Riccione.

E’ stata invece annullata l’ultima chiusura in programma dell’uscita della stazione di Forlì, prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 giugno.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle quattro notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 3 “Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 “Borgo Panigale” o 4 “Via del Triumvirato”.