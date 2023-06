“Servono azioni concrete – dichiara Fabrizio Violi – presidente di Federfarma Modena – e siamo stati felici di constatare la sollecitazione e la dedizione dei nostri colleghi farmacisti e farmaciste per aiutare chi è stato travolto dal devastante evento naturale cui abbiamo assistito nel mese di maggio”.

In risposta a queste richieste, Federfarma Modena ha deciso di aderire alla raccolta fondi avviata da Federfarma Emilia Romagna in collaborazione con Federfarma nazionale, con l’obiettivo di mettere le risorse finanziarie raccolte a disposizione delle istituzioni e delle associazioni che stanno operando in prima linea nella gestione dell’emergenza derivante dall’alluvione.

“In quest’ottica – conclude il presidente Violi – abbiamo attivato un conto corrente specifico al quale i titolari di farmacia e tutti coloro che desiderano contribuire possono inviare le loro donazioni.

L’Iban è IT83V0307502200CC8501025329, e la donazione va intestata a “Federfarma Modena per l’alluvione” con riferimento per la causale “Donazione per alluvione Emilia-Romagna”.

Ringrazio vivamente per ogni contributo, piccolo o grande, ringrazio l’Ordine dei farmacisti di Modena che ci ha concesso patrocinio non oneroso e logo, e ringrazio la generosità di tutti i colleghi della nostra Provincia, perché, anche se non direttamente colpiti da questo terribile frangente, hanno voluto attivarsi in modo concreto attraverso l’attivazione di questa raccolta fondi ed essere vicini alle popolazioni alluvionate”.