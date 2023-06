Torna la Notte Rossa di Maranello: la grande festa dedicata alla Ferrari e alla passione per i motori quest’anno taglia il traguardo della decima edizione e propone un ricchissimo programma di eventi su due giorni, sabato 17 e domenica 18 giugno.

Una formula sperimentata con successo lo scorso anno e riproposta dal Comune di Maranello, organizzatore della kermesse insieme al Consorzio Maranello Terra del Mito con la collaborazione di Ferrari.

Anche quest’anno, in occasione della festa, i cancelli dell’azienda saranno aperti al pubblico: sabato dalle 18 alle 23.30 e domenica dalle 9 alle 15 sarà possibile percorrere a piedi Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti del Cavallino, con ingresso e uscita da Via Grizzaga e Via Abetone Inferiore, nel doppio senso di percorrenza. Un’esperienza proposta per la prima volta lo scorso anno che ha riscosso un ottimo gradimento da parte del pubblico e degli appassionati, accorsi in migliaia per una passeggiata nel cuore del mito.

Al centro della festa, come da tradizione, le auto del Cavallino: grazie alla collaborazione del Ferrari Club Italia nelle strade cittadine sarà allestito un “museo a cielo aperto” con decine di modelli da ammirare e votare durante la serata di sabato; le vetture vincitrici di questo Concorso di Eleganza tutto riservato alle “rosse” saranno premiate ed esposte domenica 18 alle 12 in Piazza Libertà: ad aprire le premiazioni, domenica mattina alle 10.30 in piazza, il concerto della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Sempre in piazza nella serata di sabato due speciali allestimenti, “Ferrari Club Italia Race” con in mostra i modelli Challenge e GT3 di ieri e di oggi, e “Le Ferrari del Drake”, che proporrà alcune auto del Cavallino Rampante che hanno avuto un significato importante nella vita di Enzo Ferrari.

Ai motori sarà dedicato anche il talk “Un caffè con” sul palco di Piazza Libertà che alle 19.30 vedrà gli interventi di personaggi di punta dell’automotive come Tomaso Trussardi (Trussardi), Flavio Manzoni (Chief Design Officer Ferrari) e Andrea Pontremoli (CEO Dallara).

Ospiti della Notte Rossa per la prima volta in assoluto anche i giovanissimi piloti della Ferrari Driver Academy: con loro alle 20.30 dal palco della piazza il pubblico potrà partecipare all’apertura del grande cuore Ferrari, uno dei momenti più attesi e apprezzati della festa.

Il Museo Ferrari per l’occasione propone l’apertura straordinaria fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.45), ticket scontati dalle 19, visite guidate gratuite in italiano e inglese dalle 19 alle 21.30 e alle ore 21.30 una visita guidata gratuita nella lingua dei segni.

A chi vuole approfondire il legame tra la Ferrari e Maranello è poi dedicato il trekking storico “La strada del mito”, con partenza da Via Abetone inferiore, davanti all’ingresso storico dello stabilimento Ferrari, e durata di un’ora: viene proposto sabato alle 19 e domenica alle 11.

Ancora alla storia della Ferrari a Maranello sarà dedicato lo spettacolo piromusicale con fuochi d’artificio, luci, musiche ed effetti speciali che dal piazzale del Museo Ferrari alle 23.45 illuminerà il cielo di Maranello.

Sempre ai motori è dedicata la mostra allestita alla Biblioteca Mabic (sabato 9-23 e domenica 16-19) dove sarà possibile ammirare i modellini in scala 1:43 delle Ferrari della collezione di Elis Sernesi e le piastrelle dedicate alle rosse di Omega Keramica. E in Via Claudia e Via Nazionale sabato dalle 18 l’esposizione delle auto del rally e da pista storiche e moderne a cura di Scuderia Modena Corse, mentre l’Istituto Superiore Ferrari propone dalle 14 di sabato “Dalla meccanica all’auto solare”, esposizione di prototipi e motori, visite guidate ai laboratori con gli insegnanti e gli studenti della scuola. Domenica 18, nella seconda giornata della festa, ancora i motori protagonisti: in Piazza Libertà alle 18.30 la presentazione del libro di Alessandro Socini “L’altra terra dei motori”, ospiti Simone Schedoni di Schedoni Luxury Goods Srl e Vincenzo Mattia di Vins Motors, cui seguirà alle 20 la proiezione su maxischermo del Gran Premio di Formula 1 del Canada.

Al centro della Notte Rossa anche gli spettacoli: sabato alle 22 sul palco di Piazza Libertà il live di Greg And The Frigidaires, comedy show con Claudio “Greg” Gregori del duo Lillo e Greg: uno show che fa rivivere la musica degli anni ’50 e ’60, tra rock’n’roll, swing e melodie accattivanti.

In Piazza Libertà e nel piazzale del Museo Ferrari si ballerà anche dopo la mezzanotte con i dj set di Radio Bruno Late Night, e durante la serata di sabato saranno tanti gli angoli dedicati alla musica dal vivo e al ballo.

Non mancheranno i mercati e gli stand gastronomici, tra cui quelli gestiti dalle associazioni del territorio, così come le attività per i più piccoli, dal circuito delle automobiline elettriche e a pedali in Via Dino Ferrari (Piazzale Piscina) a Pompieropoli, attività per i bambini con i Vigili del Fuoco, da piccolo luna park al Gran Premio delle auto a pedali (sabato prove gratuite per tutti, e domenica la gara) nel piazzale delle scuole medie in Via Claudia.

Senza dimenticare la solidarietà: sabato chi partecipa alla Notte Rossa potrà acquistare le magliette e i gadget ufficiali della festa, e il ricavato sarà devoluto dagli organizzatori alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal recente alluvione.