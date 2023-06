“C’è un legame speciale tra l’azienda del Cavallino Rampante e la Città di Maranello. Questo radicamento sul territorio, questo far parte di una comunità coesa ed orgogliosa della propria identità, in queste occasioni emerge in tutta la sua intensità”

Il Sindaco di Maranello, Luigi Zironi, commenta così la parata annunciata per martedì mattina dall’azienda Ferrari, che vuole celebrare anche assieme alla cittadinanza la recente vittoria delle Rosse alla 24 Ore di Le Mans.

“Un evento del genere, che sul piano logistico verrà supportato al meglio dal Comune, ha la capacità di toccare diverse ‘corde’ emotive. C’è innanzitutto il piacere di poter festeggiare tutti assieme un trionfo storico, che dopo mezzo secolo ha visto la Ferrari tornare in pista nella corsa endurance più affascinante del mondo e vincerla. E c’è il pathos dell’attesa per le grandi occasioni: poter ammirare dal vivo due ‘gioielli’ come le 499P e i loro piloti, peraltro lungo le strade della propria città, sarà un’emozione indimenticabile. Quel momento resterà senz’altro scolpito nella memoria di tanti appassionati”.